Tiro a segno | President’s Cup 2022 | assegnati i titoli delle specialità da 25 e 50 metri

Leggi su oasport

(Di sabato 3 dicembre 2022) Ilvede andare in archivio la stagionecon la disputa di Ranking Match e Medal Matchda 25 e 50dellaCup, conclusasi al Cairo, in Egitto, senza sussulti per i colori azzurri in quest’ultima giornata di gare. Nello carabina libera 3 posizioni 50maschile la finale premia il ceco Petr Nymbursky, che supera all’ultimo colpo col punteggio di 16-14 lo svizzero Jan Lochbihler, mentre completa il podio il magiaro Zalan Pekler, terzo, battuto allo shoot-off dall’elvetico nel Ranking Match. Nella carabina sportiva 3 posizioni 50femminile l’ultimo atto si risolve, ancora all’ultimo colpo, in favore della tedesca Anna Janssen, che piega per 16-14 l’indiana Anjum Moudgil, mentre ...