The Witcher | Blood Origin | il nuovo trailer della serie tv Netflix

Netflix ha condiviso il nuovo trailer della miniserie: Blood Origin , in arrivo in streaming il 25 dicembre. Il video regala ai fan della saga fantasy una sorpresa: nelle ultime scene appare infatti Joey Batey nel ruolo di Jaskier. Il filmato ..."È l'ordine naturale delle cose, è stato lo stesso con, che dopo le sue due espansioni ha ricevuto il titolo di Gioco dell'Anno. Lo stesso ci si può aspettare in questo caso (Cyberpunk ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Tra la nuova saga di The Witcher, il remake del primo The Witcher, spin-off, Cyberpunk Orion e nuove IP, non si può certo dire che CD Projekt RED non abbia grandi piani per il futuro. Al momento, in ...