The Last Of Us | il nuovo trailer della serie in arrivo su Sky

(Di sabato 3 dicembre 2022) Il 16 gennaio debutterà l'attesaTheOf Us, tratta dal popolare videogioco, ecco unricco di scene inedite. I fan di TheOf Us possono vedere delle scene in anteprima tratte dallagrazie alche ricorda l'sugli schermi italiani, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, dal 16 gennaio 2023 in contemporanea assoluta con la messa in onda negli Stati Uniti. Nel video si vedono i due protagonisti mentre iniziano il pericoloso viaggio che rappresenta una possibile fonte di speranza per la salvezza dell'umanità. Nel, sulle notehit Take On Me, si assistono a molti momenti drammatici ed emozionanti, mentre vengono introdotti i ...

Spaziogames.it

Il 16 gennaio arriverà sugli schermi italiani di Sky, e in streaming su NOW, la serieOf Us e online è stato condiviso un nuovo trailer che regala molte sequenze inedite dell'atteso adattamento per il piccolo schermo del popolare videogame. Nel video ci sono molti momenti con ...La Rassegna terminerà mercoledì 21 dicembre con la proiezione del film "mountain" che narra della spedizione invernale del 2018 al K2, allora ultima vetta tra gli 8.000 a dover essere ancora ... Il nuovo trailer di The Last of Us di HBO è una girandola di emozioni The Flyers don't have to call this a rebuild. They just need to build it correctly and then time can take care of itself. By ...Lionel Messi and Julián Álvarez were on target as Argentina resisted a late fightback to set up quarter-final with Netherlands ...