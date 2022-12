Temptation Island | Nicola Panico papà bis | ecco il nome scelto per il secondo bebè in arrivo!

Leggi su isaechia

(Di sabato 3 dicembre 2022) Con una storia su Instagram,ha annunciato la seconda gravidanza della moglie, Francesca Parenti. Dopo la nascita del primo figlio, Salvatore, l’ex protagonista didiventerà nuovamente padre.ha condiviso con i suoi followers l’immagine della visita ginecologica, annunciando anche ildel bambino: Alessandro! Dopo l’esperienza acon l’allora fidanzata Sara Affi Fella,era finito nell’occhio del ciclone per la farsa che aveva messo in atto con la ragazza, durante Uomini e Donne. In seguito,ha trovato la serenità accanto a Francesca. I due sono convolati a nozze esattamente un anno fa, mentre a febbraio di quest’anno è nato il piccolo ...