‘Telling my son’s land’ di Ilaria Jovine e Roberto Mariotti sulla giornalista Nancy Porsia

(Di sabato 3 dicembre 2022) Proiezioni a Matera e a Roma e in streaming su MyMovies in occasione dell’Italy on the screen Today NewYork Film&TvSeries Fest permy, film documentario diincentrato, alla presenza dei registi Unadi guerra. Una madre. La Libia post Gheddafi. Continua la lunga marcia dimy, film documentario diincentrato su, unicainternazionale a ...

CinemaItaliano.Info

Continua la lunga marcia di 'myland', film documentario di Ilaria Jovine e Roberto Mariotti incentrato su Nancy Porsia, unica giornalista internazionale a raccontare la Libia post - Gheddafi, diventando una dei ......GP Renegade Rise of Nations Road 96 Robo Quest Rush Ryseof ...Subnautica Subnautica Sub Zero Sunset Overdrive Super Lucky'Tale ... Definitive Edition Tell me WhyLies Tetris Effected The ... TELLING MY SON'S LAND - Proiezioni a Matera e a Roma