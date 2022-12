Tagli al Welfare e all’Istruzione e poi gonfiano gli staff ministeriali

Leggi su lanotiziagiornale

(Di sabato 3 dicembre 2022) L’austerity secondo il governo vale quando si deve risparmiare sulla pelle dei poveri, smantellando il Reddito di cittadinanza e facendo cassa sui pensionati, o quando con un colpo di spugna si decide di cancellare anche lo sconto sui carburanti. Ma quando si devono ingrassare glidei ministeri allora l’austerity non vale più. Alla faccia di chi auspica che la politica possa davvero inaugurare una stagione di contenimento dei costi. La maggioranza, dopo aver litigato per un’intera giornata, giovedì ha approvato in commissione Affari costituzionali della Camera il decreto che riorganizza la macchina amministrativa del governo e ribattezza i ministeri. E che è sbarcato ieri nell’Aula di Montecitorio. Ebbene se Noi Moderati hanno dovuto battere in ritirata sulla richiesta di aumentare da 65 a 68 il numero dei sottosegretari, lamentandosi per il fatto di non essere ...