EuropaToday

... oltre l'Olanda, anche Germania, Inghilterra, Belgio, Danimarca, Francia, Galles, Svizzera,...6 (90' Rodriguez SV). Commissario tecnico: Alfaro. Ormai non è più una novità ma deve ......Francia 1938 Non partecipante Brasile 1950 Ritirata Svizzera 1954 Non partecipante1958 Non ... In difesa ad arare la corsia c'è Estupinan, in avantifavorito su Reasco (che di nome fa ... Svezia estrada in Turchia presunto militante del Pkk, l'ingresso nella Nato più vicino