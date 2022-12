La Gazzetta dello Sport

Perugia - Taranto 3 - 1 (25 - 17, 25 - 19, 23 - 25, 25 - 23) Battendo Taranto in quattro set, Perugia ha conquistato con qualche sofferenza la sedicesima vittoria consecutiva, scrivendo una pagina ...La cosa più difficile Quando hai uno dei budget fra i più piccoli di tutta lanon ti ... La ricetta è la: piedi ben saldi a terra. Per conquistare prima i punti che ci mancano e poi il ... Superlega, solita Perugia: chiude l'andata battendo Taranto Volley, Superlega 2022/2023 decima giornata andata: la cronaca di Perugia-Taranto 3-1, umbri ancora a punteggio pieno ...