“Stop per Pomeriggio 5” Barbara D’Urso | la notizia era già nell’aria | pubblico deluso

(Di sabato 3 dicembre 2022) BruttaperCinque. Il, che la segue costantemente dal lunedì al venerdì su Canale 5, dovrà rinunciare alla sua trasmissione tra pochi giorni. La, non ancora comunicata ufficialmente con tutti i dettagli del caso da Mediaset, è stata anticipata dal sito Blastingnews. Quest’ultimo ha anche rivelato che la stessa sorte toccherà a Uomini e Donne ed Amici 22 di Maria De Filippi. E la motivazione per questoè praticamente la stessa. Ed è stata una scelta necessaria. Dunque, le ultime notizie suCinque sono spiacevoli per i telespettatori. Prima di raccontarvi tutto, in una delle ultime puntate di Barbarella lei ha fatto vedere senza ...

Telefonino.net

Allarme caro bollettei condomini:fornituradebiti Da mesi l' aumento dei costi in bolletta di luce e gas hanno messo in difficoltà i sistemi centralizzati dei condomini. In particolare ......piccolo ma potente emirato della penisola araba non si sono ancora dimenticati delloall'invio di bombe , che colpì anche l' Arabia Saudita , deciso dal secondo governo Conte a gennaio 2021... STOP al freddo da porte e finestre: l'astuzia geniale per isolare (12€) Inter concentrata su quella che sarà la seconda parte di stagione dopo il mondiale in Qatar. I nerazzurri, reduci da un 2022 altalenante d ...Nella trasferta di Belgrado vince la Stella Rossa dell'ex Markovic: Vildoza e Dobric stendono Belinelli e compagni ...