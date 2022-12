Stoccarda | UFFICIALE | scelto il nuovo direttore sportivo

TUTTO mercato WEB

Si parla di guida autonoma livello 4 per la partnership tra Bosch e Mercedes che ha ottenuto l'approvazioneper l'utilizzo del parcheggio automatizzato all' aeroporto di, quindi su base commerciale . Una notizia decisamente particolare, perchè l'approvazione da parte della KBA (Autorità ...... cloud computing e tecnologia industriale, Germania"(BUSINESS WIRE)" Boyd , leader ... redatto nella lingua di partenza, è la versioneche fa fede. Le traduzioni sono offerte ... UFFICIALE: Stoccarda, lascia il direttore sportivo Sven Mislintat Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Come funziona il sistema di parcheggio automatico livello 4 senza conducente di Bosch e Mercedes attivato all'aeroporto di Stoccarda.