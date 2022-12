Corriere della Sera

Il via libera alla cittadinanza è arrivato con un decreto firmato da Putin. L'ex consulente dell'intelligence Usa si sfoga: 'Prego per la privacy della mia ...Il via libera alla cittadinanza è arrivato con un decreto firmato da Putin. L'ex consulente dell'intelligence Usa si sfoga: 'Prego per la privacy della mia ... Snowden giura fedeltà a Mosca e ottiene il passaporto russo Un evento atteso dopo che Putin ha firmato il decreto che gli ha concesso la cittadinanza, lo scorso settembre. La talpa dei servizi Usa si giustifica: «È stata la Casa Bianca a intrappolarmi qui» ...Il via libera alla cittadinanza è arrivato con un decreto firmato da Putin. L'ex consulente dell'intelligence Usa si sfoga: "Prego per la privacy della mia famiglia" ...