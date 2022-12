Slam Dunk | nuovi dettagli sul film anime

Leggi su screenworld

(Di sabato 3 dicembre 2022) Lo staff di The First, il nuovotratto dal celebre manga di basketdi Takehiko Inoue, ha rivelato sabato che Maaya Sakamoto dà voce al personaggio di Haruko Akagi nel. Inoue, l’autore del manga, ha diretto personalmente ilpresso la Toei Animation e ha scritto la sceneggiatura. Tra i membri dello staff figurano poi il character designer/direttore dell’animazione Yasuyuki Ebara (Kabaneri of the Iron Fortress) e i direttori tecnici Katsuhiko Kitada (diversi episodi di Attack on Titan, Major: Y?j? no Winning Shot), Naoki Miyahara (Digimon Adventure, Popin Q), Toshio ?hashi (LayereD Stories 0) e Y? Kamatani (Looking for Magical DoReMi, Precure Super Stars!). Mentre tornando sul cast, la lista comprende: Shugo ...