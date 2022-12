Si è come spenta la luce | il racconto di Maglie dal malore in tv alle tre operazioni

Leggi su iltempo

(Di sabato 3 dicembre 2022) A dare la notizia era stata proprio Maria Giovanna, in un post sui social che aveva allarmato i suoi tanti follower: "Sono in ospedale per una serie di interventi chirurgici da quasi due mesi. Ecco la ragione della mia latitanza. Spero di riprendermi al più presto e tornareprima, per ora fatemi tanti auguri". La giornalista in una intervista al Corriere della sera ha raccontato cosa le è successo la sera delle elezioni del 25 settembre: "Ero in tv, la notte della maratona elettorale, ospite a Quarta Repubblica... A un certo punto mi si èla". Problemi al cuore, poi l'intervento d'urgenza che le ha salvato la vita ma che è stato seguito da complicazioni: "Una dopo l'altra, una maledizione", commenta. "Si è rotto lo sterno per ben due volte, quindi ...