Selvaggia Lucarelli | nessuna scusa da Iva Zanicchi che approda in finale a Ballando | la reazione della giornalista

(Di sabato 3 dicembre 2022) Non sono mancate le scintille, anche ieri, trae Iva. Dopo l'ultima accesa settimana, ieri la cantante e concorrente dicon le Stelle non ha indietreggiato di un solo passo.ma soprattutto nessuno stop alle sue barzellette poco gradite dalla(e non solo).da...

Clima tesissimo a Ballando con le stelle trae Carolyn Smith . Nell'ultima puntata che è andata in onda. causa Mondiali del Qatar, ieri sera venerdì 2 dicembre, le due giurate si sono lanciate pesantissime frecciate per tutta ...torna a scagliarsi contro Chiara Ferragni prendendo spunto dall'ultima trovata della moglie di Fedez., il giudice di Ballando con le stelle e giornalista più ...Ieri sera è andata in onda una nuova puntata di Ballando con le stelle. Il programma di Milly Carlucci ha decretato i finalisti dell’edizione, non senza alcune polemiche. A finire nuovamente ...Dopo i toni accesi dell'ultima puntata è tempo di nuovi confronti per Iva Zanicchi e la giudice Selvaggia Lucarelli che subito punge: "Di ballo ho visto veramente poco, ho visto quattro passi in croce ...