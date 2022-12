Sci freestyle | Coppa del Mondo moguls | Mikael Kingsbury e Jakara Anthony vincono l’apertura a Ruka

Leggi su oasport

(Di sabato 3 dicembre 2022) A(Finlandia) è andata in scena la prima tappa delladel2022-2023 di, disciplina dello sciha ribadito ancora una volta di essere il più forte della storia tra le gobbe e ha trionfato con un perentorio 84.50. Il Campione Olimpico di PyeongChang 2018 e tre volte Campione del, nonché detentore di dieci Sfere di Cristallo, si è lasciato abbondantemente alle spalle il giapponese Ikuma Horishima (80.48) e l’australiano Matt Graham (80.12), mentre lo statunitense Nick Page è rimasto giù dal podio per sette centesimi. L’australianaha dominato la gara femminile in lungo e in largo, trionfando con il punteggio di 81.69. La Campionessa Olimpica di Pechino ...