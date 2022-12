Sci di fondo | la biathleta Federica Sanfilippo vince la sprint di OPA Cup a Santa Caterina

Leggi su oasport

(Di sabato 3 dicembre 2022)ha vinto laa tecnica libera diValfurva, prova valida per la Alpen Cup 2022-2023 di sci di(un circuito minore, per importanza al di sotto della Coppa del Mondo). Si tratta di una vera e propria notizia perché l’azzurra è una nota, che in carriera è salita sul podio di Coppa del Mondo in otto occasioni (con tanto di due vittorie in staffetta e di un secondo posto in un’individuale). La nostra portacolori ha partecipato anche a due edizioni delle Olimpiadi Invernali (PyeongChang 2018 e Pechino 2022), ma oggi l’abbiamo ammirata in una nuova veste e ha prontamente fatto centro. La 32enne ha sempre avuto le migliori doti nello sci die oggi l’ha ulteriormente dimostrata sulle nevi italiane, ...