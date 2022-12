Sci alpino | risultati e classifica discesa femminile Lake Louise 2022 | ancora Sofia Goggia | è doppietta

Leggi su sportface

(Di sabato 3 dicembre 2022) E’disulle piste di. Dopo la vittoria di ieri, la bergamasca trionfa anche nella secondain programma sulle nevi canadesi, valida per la Coppa del Mondo/2023, grazie ad una parte finale pazzesca chiudendo in 1:28.96 davanti ad una incredibile Nina Ortlieb, che ha fatto tremarechiudendo a 34 centesimi in 1:29.30. Ultimo gradino del podio per Corinne Suter dopo il secondo posto di ieri con un ritardo di +0.37, davanti alla compagna di squadra Joana Haehlen (+0.59), alla slovena Ilka Stuhec e all’austriaca Mirjam Puchner, entrambe a +0.96. In casa Italia splende una Nicol Delago in grande forma, settima con un ritardo di +1.05, mentre chiudono più indietro le altre azzurre: Elena Curtoni è 12esima a ...