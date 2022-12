Sci alpino | la classifica delle italiane più vincenti in Coppa del Mondo | Sofia Goggia a -1 da Federica Brignone

(Di sabato 3 dicembre 2022) La seconda discesa libera consecutiva valevole per ladel2022-2023 di sciviene vinta da, che concede il bis a Lake Louise e sulle nevi canadesi raccoglie il successo numero 19 in carriera, la 114ma del settore femminile sul circuito maggiore. L’azzurra è seconda nella graduatoriapiùalle spalle soltanto di, prima a quota 20:è a -1 dall’aggancio. LAVINCITRICI AZZURRE INDEL20.(8 GS, 7 SG, 5 AC)19.(14 DH, 5 SG) 16. Deborah Compagnoni (13 GS, 2 SG, 1 ...

Sofia Goggia è una certezza. Di più, da due anni a questa parte è una garanzia a Lake Louise: cinque gare (4 discese, 1 superG), cinque vittorie per la regina azzurra della velocità, l'ultima nella ...20.11: Questa la classifica di Coppa del Mondo: 1 ODERMATT Marco SUI 340 2 KILDE Aleksander Aamodt NOR 280 3 MAYER Matthias AUT 160 4 HEMETSBERGER Daniel AUT 140 5 KRIECHMAYR Vincent AUT 123 6 BAILET ...La fuoriclasse azzurra trionfa ancora in Canada, settima Nicol Delago LAKE LOUISE (CANADA) (ITALPRESS) - Sofia Goggia trionfa anche nella seconda discesa libera di Lake Louise, valida per la Coppa del ...Seconda vittoria a Lake Louise per Sofia Goggia, che porta a casa altri punti importanti che la fanno volare in quarta posizione a quota 200 nella classifica generale ...