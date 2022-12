Sci alpino | discesa femminile sabato Lake Louise 2022 oggi in tv | programma | orari e tv

Leggi su sportface

(Di sabato 3 dicembre 2022) Il, glie la diretta tv delladi, valida per la Coppa del Mondo/2023 di sci. Dopo la splendida vittoria di Sofia Ga nelladi ieri, si torna in pista per un’altra gara emozionante che vedrà l’azzurra ancora protagonista insieme a Elena Curtoni, Karoline Pichler, Roberta Melesi, Laura Pirovano, Marta Bassino, Nicole Delago e Nadia Delago. Appuntamento questa sera,3 dicembre, alle ore 20.30 italiane. SEGUI LA DIRETTA LA START LIST IL CALENDARIO COMPLETO Diretta tv – Le gare saranno visibili su Raisport e su Eurosport o in alternativa in streaming su Rai Play e sul player di Eurosport oltre che sull’App di Dazn. SportFace.