Schlein non vuole le correnti ma le correnti vogliono Schlein

Roma, 3 dic (Adnkronos) – Dario Nardella con Stefano Bonaccini. L’annuncio, atteso da giorni, è stato formalizzato: il sindaco di Firenze sarà presidente e guida della mozione congressuale del governa ...Il sindaco di Bergamo Giorgio Gori si esprime sulle primarie del Pd senza mezzi termini e non appoggia la scelta di Elly Schlein come figura per prendere la guida del partito.