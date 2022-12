Scherma Paralimpica | l’Italia fa 13 agli Europei | anche Giordan sul podio

(Di sabato 3 dicembre 2022) Varsavia – Sale a 13 il bottino delle mede azzurre ai CampionatiParalimpici dia Varsavia 2022: nella quinta e penultima giornata della kermesse continentale, quella che chiudeva il programma delle prove individuali,festeggia due argenti nel fioretto femminile, con Andreea Mogos nella categoria A e Alessia Biagini nella B, e il bronzo di Edoardonella sciabola maschile A. Una sola stoccata ha diviso Andreea Mogos dall’oro. È finita 15-14 la finale della gara delle fiorettiste in favore dell’ungherese Eva Andrea Hajmasi, che è riuscita a far suo un match equilibratissimo, in cui l’azzurra ha lottato al massimo, andando vicinissima al gradino più alto del. Per la torinese delle Fiamme Oro, comunque, una meda d’argento di ...

