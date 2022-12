Scalatrice senza velo in Iran | le autorità distruggono la casa di Elnaz Rekabi Teheran | «Tolleranza zero»

La giovane era salita alla ribalta lo scorso autunno quando aveva gareggiato a capo scoperto,il velo in testa, in Corea del Sud, ai Campionati asiatici di arrampicata sportiva. Nel video, ...È stata abbattuta la casa della famiglia dellairaniana Elnaz Rekabi , l'atleta divenuta nota a ottobre per non aver indossato il velo ...tv di stato aveva affermato di aver gareggiato...La notizia è stata diffusa dal sito indipendente IranWire. Si sarebbe trattato di una ritorsione per il gesto a sostegno delle proteste. Ma per i media di Stato la decisione è legata a mancati permess ...Le hanno distrutto la casa. Nuova vittima dell'oppressione di Teheran è la scalatrice iraniana Elnaz Rekabi, atleta balzata a ottobre agli onori della cronaca per non aver indossato il velo mentre gar ...