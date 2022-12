Sbranato vivo sotto gli occhi del padre | muore un bambino di 1 anno

(Di sabato 3 dicembre 2022) Undi 1è statoda un coccodrillo davanti al. La tragedia è avvenuta nel fiume Sabah in Malesia, nella giornata di giovedì 1° dicembre. Il papà ha lottato invano contro l’animale, che aveva afferrato il suo, ma è stato tutto inutile.di 1da un coccodrillo davanti alIl papà e ilerano usciti con la loro canoa per una battuta di pesca. Ad un certo punto della loro escursione, un coccodrillo è sbucato improvvisamente dall’acqua e ha afferrato ildi 1, trascinandolo con sé. Il giovanissimo è stato strappato dalla canoa dal predatore mentre i due stavano ...

Fanpage.it

Cos'è accaduto davvero Cinghiale sullo zerbino, lo scoperta choc quando esce di casa: 'Dormiva sul pianerottolo' FOTO Pitbull lapidato e poi bruciato: avevaun bambino di 8 anni La ...Cos'è accaduto davvero Pitbull lapidato e poi bruciato: avevaun bambino di 8 anni Cane abbandonato da ore in auto, arrivano i soccorsi e scoprono la commovente verità La vicenda In un ... Bimbo di 1 anno divorato vivo da un coccodrillo sotto gli occhi del padre: erano andati a pescare insieme Un bambino di un anno è stato sbranato vivo e suo padre è rimasto gravemente ferito da un coccodrillo. La tragedia è avvenuta nel fiume Sabah in Malesia. Padre e figlio erano usciti per una battuta di ...I fatti nella serata di ieri 2 dicembre ad Arezzo. Non era la prima volta che il predatore si avvicinava all’abitazione ...