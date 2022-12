(Di sabato 3 dicembre 2022) - "Laitaliana va avanti grazie al lavoro di medici e infermieri senza i quali si ferma tutto. Anche laè ase non si investe sulsanitario: faccio notare che, ...

Yahoo Finanza

- "Laitaliana va avanti grazie al lavoro di medici e infermieri senza i quali si ferma tutto. ... Così Antonio, segretario generale del sindacato degli specialisti ambulatoriali Sumai - ...Riccardo(+Europa) ha criticato "la norma ad personam per il ministero di Schillaci. Manca solo la foto del beneficiario" ha commentato. La legge di Bilancio per lastanzia per il ... Sanità, Magi (Sumai): "Investire su personale o telemedicina a rischio"