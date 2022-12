Salvini | “Pro Loco d’Italia un vanto nazionale | preservare unicità dei nostri prodott”

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 3 dicembre 2022) (Adnkronos) – “Ricordo molti di voi perché ho frequentato moltissime occasioni riferite a sagre ed incontri. Le iniziative sul territorio mi vedono da sempre protagonista, non solo per rappresentanza politica, bensì per piacere di conoscenza e apprezzamento”. Questo l’incipit del breve intervento del vicepresidente del Consiglio Matteo, giunto all’Ergife Palace Hotel di Roma sul finale della festa per i Sessant’anni di Unpli. La tutela del Made in Italy è sempre in primo piano: ”Vorrei sapere com’è possibile che in Slovenia vengao l’aceto balsamico di Modena – afferma– Voi delle Prosiete garanti della preservazione di alcune nostre reali. Ogni anno svariati miliardi di euro sono sottratti indebitamente aiimprenditori da marchi farlocchi ...