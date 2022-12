Salvini | “Orgoglioso di conoscere sagre di tutti i paesi d' Italia

(Di sabato 3 dicembre 2022) (Agenzia Vista) Roma 3 dicembre 2022 “Qualche anno fa un mio collega di partito di un'altra parte politica in un dibattito televisivo per polemizzare disse che conoscevo tutte lene e che avrei dovuto fare il Presidente della Pro Loco. Per me è un complimento, non ci rimasi male. Le pro loco sono belle perché sono aperte a, fanno iniziative pere formano una classe politica di qualsiasi colore e orientamento, non hanno etichette”. Lo ha dichiarato il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteonel corso della celebrazione dei 60 anni dell'Unione Nazionale delle Pro Loco d'(Unpli) che si è tenuta a Roma. / Facebook. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

