Salvini | “Orgoglioso di conoscere le sagre di tutti paesi”

Leggi su italiasera

(Di sabato 3 dicembre 2022) (Adnkronos) – ”Devo dire, con il sorriso, che qualche anno fa, saranno stati 3-4 anni fa, un mio collega di partito di un’altra parte politica, a un dibattito televisivo, probabilmente per polemizzare, disse: ‘maconosce lediitaliani invece di politica dovrebbe fare il presidente della proloc. Per me è un complimento, io non ci sono rimasto male”. Lo afferma il vicepresidente del Consiglio, Matteo, intervenendo all’assemblea dell’Unpli. ”Le proloco sono belle perché sono di, sono aperte a, fanno iniziative pere formano una classe politica di qualsiasi colore e orientamento, quindi non hanno etichette”.sottolinea, quindi, la necessità che l’innovazione sia legata alla ...