Salerno | due milioni di euro per l’ex scuola Gatto

(Di sabato 3 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiL’Ambito S5 di cui il Comune diè capofila ha ottenuto un finanziamento di 1.993.248,66dalla Regione Campania per l’abbattimento delAlfonsoin via Palo e per la costruzione, al posto del vecchio edificio, di un Polo Didattico innovativo destinato ai bambini fino a sei anni. Nel nuovo edificio saranno ospitate anche le associazioni che nel vecchio plesso stanno svolgendo attività culturali, ludiche ed educative al pomeriggio.Sono complessivamente 14.871.480,i fondi destinati per attivare servizi sociali innovativi sul territorio. Una dotazione economica preziosa raccolta grazie all’impegno progettuale del Settore Politiche Sociali in sinergia, per gli aspetti infrastrutturali, con il Servizio Manutenzione Patrimonio ...

