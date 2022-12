OA Sport

07.00A 7 " World Series a Dubai (diretta streaming su World) 08.30 TIRO A VOLO (President's Cup) - Trap maschile/femminile, semifinali (diretta streaming sul canale YouTube di ISSF)...scompare prematuramente ed è quello che indiscutibilmente divideva la scena della storia del... Williams, un paio di anni fa anche ospite del torneodi Roma e nel 1997 per una stagione opaca ... Rugby Seven, World Series maschili: a Dubai il Sudafrica spegne il sogno d’Irlanda THE Stormers beat the Dragons 34-26 in the United Rugby Championship but were given a scare in Port Elizabeth.The Stormers maul also rampaged forward, and that is how the first two tries were scored, by flank Junior Pokomela — who was a late replacement for the injured Nama Xaba (back) — in the ninth minute, ...