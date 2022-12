Roma | le cessioni per finanziare il mercato | Tiago Pinto al lavoro

...numeri non includono le plusvalenze da, quest'ultimo valore (come discusso tante volte e sai meglio di me) è probabilmente il più critico e il più importante da gestire'. ACCORDO CON LA...Laa caccia del tesoretto per far felice Mou . Non è facile fare mercato per Tiago Pinto, ... A gennaio però il norvegese potrebbe risultare l'unico giocatore in entrata, se non ci saranno...Le cessioni della Juventus potrebbero stravolgere il mercato di gennaio dei bianconeri. Occhio a diverse situazioni e novità.Roma, l'uzbeko verso l'uscita Il calciatore della Roma, Eldor Shomurodov, non ha convinto mister Mourinho con la sue poche prestazioni, perciò si pensa ad un vendita. In casa giallorossa la volontà sa ...