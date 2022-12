Roma | caro-bollette e conguagli | stop alle forniture di gas e famiglie al freddo

(Di sabato 3 dicembre 2022) Ai primi condomini cominciato a vedersi i rubinetti del gas chiusi. Uno dei tanti amministratori di condominio ha mandato nelle ultime ore una missiva ai residenti di un comprensorio di Marconi, dove si legge, nero su bianco: ”Non potendo provvedere al saldo dellepassate la conseguenza porterà alla disattivazione dell’impianto di riscaldamento” – il testo è riportato da Repubblica. Una lettera che arriva all’indomani dell’ultima assemblea, della scorsa settimana, per un agglomerato che si compone di almeno otto palazzine e più di 300al suo interno. Durante le discussioni, è chiaro il messaggio: c’è un debito sullepregresse. Sono ben 150 mila euro di debito, dinanzi ai quali ci sono solamente due possibili strada: o i rientra immediatamente oppure le...

ilmessaggero.it

La crisi dovuta all'inflazione e alenergia si sta facendo sentire sempre più sulle tasche degli italiani. Ma quanto si pagava ...che spendono di più per le bollette Il top della classifica è...- Un corteo da piazza della Repubblica a piazza di Porta San Giovanni , nel cuore di, al grido 'giù le armi, su i salari': dopo lo sciopero di ieri il sindacalismo di base scenderà ...del... Caro-bollette e conguagli, stop alla fornitura di gas: a Roma primi condomini al freddo A Roma i primi condomini cominciato a vedersi i rubinetti del gas chiusi. Uno dei tanti amministratori di condominio ha mandato nelle ultime ore una missiva ai residenti di un comprensorio di Marconi, ...Roma, 3 dic. (askanews) - Un Natale sotto il segno del rincaro dei prezzi e del caro-bollette. Gli italiani, nel 2022, spenderanno in totale 6,7 miliardi di euro per i regali natalizi contro i 7,4 ...