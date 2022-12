(Di sabato 3 dicembre 2022) AGI - Si sono svegliati in unaquesta mattina i cittadini: dalla scorsa notte, infatti, un forte temporale si è abbattutocreando disagi e problemi. Sono, al momento, oltre 250 gli interventi di vigili del fuoco e della polizia locale impegnati da ieri sera per allagamenti, caduta di alberi e rami e incidenti. Dasud ai comuni della provincia nord-est, cambia il quadrante ma non lo scenario: pioggia battente, strade allagate e rischi alti per auto e scooter. Interamente colpita la Città Eterna: da via Gregorio VII, nel quartiere Aurelio, al lungotevere, al centro storico, passando per via Ostiense e arrivando al quadrante sud dellacon via Appia Nuova, dove risulta allagato il sottopasso all'altezza del chilometro 16. Chiusa anche la ...

AGI - Agenzia Italia

AGI - Si sono svegliati in unaquesta mattina i cittadini: dalla scorsa notte, infatti, un forte temporale si è abbattuto sulla Capitale creando disagi e problemi. Sono, al momento, decine gli interventi di vigili del ...Maltempo, esondato il Tevere . La situazione più delicata sul litorale, ad Ostia . All'altezza della foce del Tevere, il fiume ha esondato e la zona dell'Idroscalo è stata. Diverse le abitazioni ... Roma allagata, il maltempo imperversa sulla Capitale Un vero e proprio acquazzone che sta mettendo in crisi Roma e la provincia. Strade allagate, traffico in tilt e fiumi d’acqua per le strade. Questa la situazione in alcune delle zone più colpite come ...Da Roma sud ai comuni della provincia nord est ... Problemi anche in alcune abitazioni come in via Francesco Vitalini a La Rustica dove l'acqua ha allagato cantine ed abitazioni di una palazzina al ...