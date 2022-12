«Rinnoviamo la Lega contro il centralismo romano» | così Bossi lancia la sfida a Salvini

(Di sabato 3 dicembre 2022) «Siamo qui per rinnovare la, non per distruggerla. Perché altrimenti faremmo solo un piacere al. Ma tanta gente, nostri militanti, mi sta chiedendo da tempo “, fai qualcosa!“. E noi non potevamo stare fermi». Sono queste le parole del fondatore dellaUmbertoche questa mattina è intervenuto a primo inpubblico del Comitato Nord fondato proprio dal Senatur i risposta al deludente risultato del Carroccio alle elezioni del 25 settembre. I presenti al castello di Giovenzano (Pavia) invocano i tempi andati, quando ancora il partito aveva come slogan «Prima il Nord». Nella sala non si contano le magliette, le bandiere e i fazzoletti verdi. In attesa dell’arrivo di, l’inè stato ...

