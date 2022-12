Renard fuori dal Mondiale con l'Arabia | ora farà il telecronista | commenterà Marocco-Spagna

Il Foglio

Alla nazionale dinon è riuscito ripetere il miracolo del 1994, pur giocando praticamente in ... Germania 4per "colpa" della Spagna, ma anche e soprattutto per l'oggetiva involuzione di ...a sorpresa invece Hector Herrera, con Pineda schierato tra le linee con licenza d'inserimento. Senza Al Malki squalificato,perde anche Al Bulaihi per infortunio e manda in campo ... L'educazione ciclistica di Hervé Renard LUSAIL (QATAR) (ITALPRESS) – Il Messico batte l’Arabia Saudita 2-1 ma resta fuori dagli ottavi di finale dei Mondiali.Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza” e “misurazione” come specificato nella cook ...