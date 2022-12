Regionali | Pierfrancesco Majorino apre la campagna elettorale - Foto e video

(Di sabato 3 dicembre 2022) Verso le elezioni.Il candidato del centrosinistra sabato 3 dicembre dà il via ufficiale alla corsa per la presidenza della Regione. In mattinata a Milano e nel pomeriggio a Bergamo (ore 18, auditorium di piazza Libertà).

Fontana ha poi risposto ai cronisti che chiedevano del confronto chiesto dallo sfidante del Pd alleMajorino: "Vedremo - ha concluso - anche perché bisogna invitare anche gli ...Nel discorso all'evento con cui lancia la sua candidatura per lelombarde,Majorino mette in chiaro che, pur conscio che 'la sfida è difficilissima', la corsa 'non è per ...(La Repubblica) E il successo del presidente uscente della Regione Lombardia è costruito in molte province, mentre la partita è aperta nel Milanese dove Pierfrancesco Majorino tiene botta e Letizia ...Il pd Pierfrancesco Majorino dà il via alla campagna elettorale per la Regione Lombardia e punzecchia Fontana e Moratti ...