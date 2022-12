Regionali Lombardia | il sondaggio BiDiMedia | Fontana senza avversari | ma il traino non è la Lega Letizia Moratti ferma al 15%

(Di sabato 3 dicembre 2022) Attiliosicuro della vittoria, trascinato da Fratelli d’Italia, mentre laè solo il quarto partito in Regione. E il successo del presidente uscente della Regioneè costruito in molte province, mentre la partita è aperta nel Milanese dove Pierfrancesco Majorino tiene botta eottiene il suo miglior risultato. È questo lo scenario tratteggiato dall’ultimodisulla tornata elettorale in programma innei prossimi mesi. La partita è sostanzialmente ingiocabile, stando alla rilevazione dell’1 dicembre. Il candidato del centrodestra, nello scenario base, raccoglierebbe il 47,6% delle preferenze staccando di quasi 20 punti il suo sfidante appoggiato da Pd, +Europa, Alleanza Verdi-Sinistra e ...

Presenti, tra il pubblico, diversi amministratori leghisti, tra cui Mario Fabrizio Fracassi, sindaco di Pavia, consiglierie comunali giunti da diverse zone dellaSala: 'Majorino idee radicali, moderato nei modi' 'Ce l'abbiamo fatta ad arrivare qui ma siamo solo all'inizio del percorso, credo che sia una partita contendibile, io la sento ...Il distacco sembra netto, ma la campagna elettorale è appena iniziata. A pochi mesi dalle elezioni regionali, in Lombardia è stata approvata una nuova legge elettorale. Da quello che è emerso nessun ...Lo ha detto il candidato del centrosinistra per le elezioni regionali in Lombardia, Pierfrancesco Majorino, in occasione dell'evento di apertura della sua campagna elettorale a Milano. "Le liti di ...