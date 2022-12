Rdc | Renzi vs Conte | “La sua è guerra civile | chiama i soldati russi?”

(Di sabato 3 dicembre 2022) (Adnkronos) – “Al Mezzogiorno devi dare le infrastrutture, non sussidi”. E’ quanto ha detto Matteoa Padova, durante la presentazione del suo libro ‘Il Mostro’. “difendendo la cultura del sussidio porta le persone a fuggire dal Sud per cercare opportunità” aggiunge. “e gli assistenzialisti chiedono alla politica. La politica per noi invece deve dare opportunità e chiedere ai cittadini di rimboccarsi le maniche – conclude-. Poi mi chiedo: Giuseppe ‘condono’questain difesa del reddito la fa da solo o?”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

