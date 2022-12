Rasa al suolo la casa dell’atleta iraniana che gareggiò senza velo

Leggi su 361magazine

(Di sabato 3 dicembre 2022) . Nel video si vedono le medaglie vinte buttate via Elnaz Rekabi, l’atletache sfidò le restrizioni della Repubblica islamica gareggiandohijiab durante le scorse competizioni di arrampicata di Seul, è stata colpita da un’azione governativa. Secondo quanto riportato dalla Cnn, l’abitazione della famigliaè stata demolita da funzionari governativi. Nelle immagini diffuse si vede l’abitazione distrutta e le medaglie vinte gettate per terra. «?????? ????? ???? ???? ???? ????? ???? ??? ?????» -??????? ?????? ?????? ???????? ??????? #????? ????? ?? ???? ????? ??? ??? ???? ???? ?????? ??????pic.twitter.com/J6SAYVxxMP — Maryam Moqaddam ???? ???? (@MaryamMoqaddam) December 1, 2022 Sempre nelle immagini si vede anche il fratello, Davood, in lacrime. Una voce fuori campo dice: «Così ...