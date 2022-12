Rapporto Censis | “Italiani malinconici e indignati dallo sfoggio di ricchezze”

Leggi su velvetmag

(Di sabato 3 dicembre 2022) Per ill’Italia entrata nel “ciclo del post-populismo” è un Paese che oscilla fra rassegnazione e rabbia. L’istituto di ricerca socio-economica fa un ritratto deglia tutto tondo nel suo 56ºrelativo al 2022. Saremmo un popolo di cittadini immalinconiti, rassegnati, spaventati dagli eventi bellici – come la guerra in Ucraina – che possono compromettere presente e futuro. Stando all’ente fondato da Giuseppe De Rita, glisono anche sempre meno disposti a seguire le sirene degli influencer e del lusso. Anzi sonodi denaro e dalle diseguaglianze economiche ostentate nella vita come sui social media. Secondo il2022, glinon hanno molte ...