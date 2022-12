Ranica piange Manuel | morto nello schianto in auto a 22 anni | dopo la serata con gli amici

Leggi su bergamonews

(Di sabato 3 dicembre 2022). Prima di tutto il lavoro nella ditta di famiglia, a Osio Sopra. Poi l’Atalanta, le gite in montagna e le ore passate insieme aglia giocare al videogame ‘Call of Duty’. Questo e tanto altro eraRota Graziosi,nella notte tra venerdì e sabato a soli 22, mentre stava tornando a casaunatrascorsa al Jam di Nembro. La tragedia si è consumata poco prima delle due in via Vasvecchio, a un minuto di macchina dal locale in cui si trovavano lui e tre. A lanciare per primi l’allarme sono i residenti, svegliati da un botto tremendo. Il guardrail che corre a lato della strada è sfondato. E nell’acqua gelida del canale c’è una Volkswagen Golf bianca, praticamente ribaltata. È l’1.50 quando sul posto arrivano una ...