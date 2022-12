La Gazzetta dello Sport

Nove campionati condivisi in maglia Juve, tanti trofei, molte gioie e pochi dolori: quando il 18enne AlessandroPiero sbarcò in bianconero Michelangelo, ora preparatore dei portieri alla Salernitana, era poco più che trentenne e già vestiva quei colori per i quali aveva tanto tifato fin da ...Ma non l'unico: "A tavola sono stati proiettati i videomessaggi di Padovano,Piero e Vialli, ... Vista la location , la rimpatriata non poteva che finire in campo : "Peruzzi in porta e... Rampulla: "Del Piero Juve, sarebbe l'uomo giusto: lascerebbe il segno" L'ex portiere della Juventus, Michelangelo Rampulla, si è soffermato sul campionato di Serie A e su cosa aspettarsi alla ripresa ...Juve al passato, retroscena di Rampulla: «L’idea è nata da loro». Le parole del portiere sul nostalgico incontro a Viareggio Rampulla ha partecipato alla cena a Viareggo insieme a Lippi e tanti ex com ...