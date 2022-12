L'Eco di Bergamo

... ie le ragazze dell'isola per intensificare il nostro ruolo educativo nel costruire nelle ... A seguito delle verifiche effettuate da sabato scorso daiil territorio del comune ...Alla fine però ihanno lasciato piazza Bagni e stanno tornando a casa: hanno compreso che ...meteo avrebbero rischiato inutilmente e la loro presenza sarebbe stata un intralcio ai. ... Ragazzi, soccorritori e agenti insieme per la prevenzione «On the Road» - Foto Dal 2007 ad oggi sono oltre 850 i ragazzi che hanno avuto la possibilità di affiancare forze dell’ordine e soccorritori in questo percorso verso un maggior senso di legalità e cittadinanza attiva».Prevenire ed educare: questi i duplici obiettivi dello speciale «Week-end On the Road in Val Seriana», iniziativa promossa dall’associazione socio educativa Ragazzi On the Road ... ai Vigili del fuoco ...