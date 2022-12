Quattro giovani morti in un incidente stradale a San Giustino Umbro | i nomi delle vittime e il precedente del 1999

Luana Ballini, Gabriele Marghi, Natasha Baldacci e Nico Dolfi. Sono ideceduti nella notte in un tragico schianto in ...Nel dicembre del 1999 altrimorirono in seguito a un incidente stradale avvenuto a pochi metri di distanza dal punto in cuiragazzi hanno perso la vita la scorsa notte a bordo di un'auto finita fuori ...Quattro giovani sono morti in un incidente stradale nella notte in Umbria in località Altomare di San Giustino Umbro. Viaggiavano a bordo di una Fiat Punto che è finita fuori strada. 1520– Dopo aver n ...Rec News lontani dal mainstream. Notizie indipendenti dall'Italia e dal mondo. Dir.Zaira Bartucca. Leggi le news ultimora, gli approfondimenti, le inchieste e le recensioni e naviga tra le sezioni tem ...