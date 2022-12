Quarti di finale Mondiali Qatar 2022 | calendario | programma | orari e diretta tv

(Di sabato 3 dicembre 2022) Ecco ildeidideidi, con tutti glie latv delle partite. Si entra nella fase caldissima del torneo, con le ultime otto squadre che sono pronte a darsi battaglia per fare un altro passo verso l’ambitissimo trofeo. Come già successo per gli ottavi di, si giocheranno due partite al giorno, negli slot delle 16 e delle 20, ora italiana. Ladella partita sarà affidata ai canali della Rai. Ecco quindi ilnel dettaglio, con, tra parentesi, il canale su cui guardare i match. VENERDÌ 9 DICEMBRE Ore 16:00 – Vincente Giappone/Croazia vs Vincente Brasile/Corea del Sud (Rai 1, Rai 4K, Raiplay)Ore 20:00 – Olanda vs Vincente ...

Ma quel quasi è legittimo, dopo aver visto Denzel Dumfries fare a pezzi da solo gli Stati Uniti e trascinare l'Olanda aididel Mondiale. Dumfries, due assist e il gol del 3 - 1 ...L'Olanda è la prima qualificata per ididei mondiali ci calcio in corso in Qatar. Gli Orange hanno battuto gli Stati Uniti 3 - 1 al Khalifa International Stadium e ora aspettano la vincente di Argentina - Australia. In ...L' Olanda è la prima qualificata ai quarti di finale dei mondiali di Qatar 2022: gli uomini di Louis Van Gaal hanno superato per 3-1 la nazionale statunitese guidata da Gregg Berhalter. Sugli scudi De ...Il post sui social del centrocampista giallorosso dopo la vittoria della sua nazionale agli ottavi di a Qatar 2022 Great victory , on to the next Congrats Xavi on your debut pic.t ...