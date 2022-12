Qatar 2022 | Fifa | Infantino in campo con le leggende del calcio

(Di sabato 3 dicembre 2022) Doha, 3 dic. - (Adnkronos) - Il presidente dellaGianninon si perde un match dei mondiali die trova anche il tempo per scendere incon tantedelmondiale. Il numero uno dellaè scenso ininsieme agli ex palloni d'oro del Milan George Weah e Kakà fino agli ex interisti Wesley Sneijder, Ivan Zamorano e Yuri Djorkaeff. Di nuovo inanche Javier Zanetti e Cafu, Roger Milla e Hristo Stoichkov.

"Grazie alper questo tributo e a tutti quelli che mi mandano buone vibrazioni", aveva concluso O Rey.La Croazia vicecampione del mondo di Dalic non ha ancora espresso il suo potenziale in questi Mondiali. In un girone ostico e impegnativo ha chiuso al secondo posto dietro al sorprendente Marocco ma ...Andiamo subito dritti al punto: la Polonia può sperare nell'impresa contro la Francia agli ottavi di finale dei Mondiali in Qatar Numeri alla mano e considerando anche il cammino delle due squadre ...A "1 Football Club", programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Mario Ferri Il Falco, invasore di campo in Portogallo-Uruguay ...