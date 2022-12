Qatar 2022 | Brasile | Mondiali finiti per Gabriel Jesus e Alex Telles

(Di sabato 3 dicembre 2022) (Adnkronos) – Ilavanza agli ottavi di finale dima perde i pezzi. E’ finito il Mondiale di, i due giocatori che si sono infortunati ieri contro il Camerun. Secondo quanto ha reso noto lo staff medico della Seleçao, i test ai quali i due sono stati sottoposti hanno evidenziato problemi che non permetteranno a entrambi i calciatori di tornare in campo entro la fine di. Perc’è una lesione al ginocchio destro da cui può guarire “fra tre o quattro settimane” senza bisogno di operarsi, mentre, anche lui con problemi al ginocchio destro, dovrà sottoporsi a intervento chirurgico. I due non ...

Primo ottavo di finale dei Mondiali, Olanda - USA verrà seguita in tempo reale da Calciomercato.itIl tempo per i calcoli e per i passi falsi è ormai finito. Archiviata la fase a gironi del Mondiale,entra oggi nel ...Il Brasile sta aspettando il recupero di Neymar , ma intanto deve salutare altri suoi due giocatori per tutto il resto del Mondiale di. Sono infatti fuori dalla competizione Gabriel Jesus e Alex Telles . Per l'attaccante dell'Arsenal c'è una lesione al ginocchio destro, quindi dovrà stare fuori tra le tre e le quattro ...Condividi questo articolo:Accra, 3 dic. – (Adnkronos) – L’eliminazione dal Mondiale e la fine dell’avventura da CT. Il Ghana lascia il Qatar dopo la sconfitta con l’Uruguay, chiudendo il proprio giron ...La gara tra Olanda e Stati Uniti apre gli ottavi di finale. L'Olanda, che ha chiuso al primo posto il girone con Senegal, Ecuador e Qatar è imbattuta da 19 partite al ...