Puglia | maltempo | allerta per temporali e vento fino a burrasca Ischia | evacuate circa 1300 persone Protezione civile | previsioni meteo

(Di sabato 3 dicembre 2022)sono stateda Casamicciola. L’fa prospettare precipitazioni per40 millimetri oggi e la situazione disastrosa determinata dalla frana potrebbe peraggravarsi. Undici morti ed una 31enne dispersa. Il dipartimento dellaha emesso per lal’con validità dalle 8 di domani per dodici ore. Si prevedono “precipitazioni: da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sullameridionale, con quantitativi da deboli a moderati. Venti: forti dai quadranti meridionali, a prevalente componente sud-orientale, con raffiche di.” Rischio: secondo lo schema ...

Peggioramento in estensione su Sicilia e Calabria Ancorasull'Italia. Una perturbazione presente sull'Europa occidentale richiama, verso l'Italia, ... Toscana, Umbria, Abruzzo, Molise,e ...in Italia sabato 3 novembre Ilcontinua in Italia: secondo quanto riferito dall' ... Toscana, Umbria, Abruzzo, Molise,e su Lazio, Calabria e Sicilia.Circa 1300 persone sono state evacuate da Casamicciola. L’allerta meteo fa prospettare precipitazioni per circa 40 millimetri oggi e la situazione disastrosa determinata dalla frana potrebbe perfino a ...Un vortice in approfondimento sulle Baleari si sposterà verso l'Italia nei prossimi giorni portando diffuso maltempo per l'intero weekend. Piogge e rovesci si faranno vedere un po' ovunque e tornerà l ...