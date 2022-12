PSG | Al-Khelaifi | «Mercato? Non abbiamo bisogno di nessuno»

(Di sabato 3 dicembre 2022) Nasser Al-, presidente del PSG, ha parlato di vari argomenti tra cui ilin entrata del club parigino Nasser Al-, presidente del PSG, ha parlato a L’Equipe. PAROLE – «? Nondi. Galtier e Luis Campos non hanno chiesto niente perché comprendono la situazione. Discutiamo assieme di tutto e io nutro grande rispetto per il nostro tecnico per i suoi valori umani e professionali». L'articolo proviene da Calcio News 24.

