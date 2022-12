Prorogata l'allerta meteo per Ischia. Nella zona rossa ancora 54 famiglie

- In arrivo altre piogge e venti forti fino alle 16 di domani. Paura nel comune di Barano: uno smottamento ha fatto crollare un costone sulla strada. Continua la ricerca dell'ultima dispersameteo giallafino alle 16 di domenica - Intanto, l'meteo con criticità gialla in vigore da venerdì alle 16 per Ischia e altre zone della fascia costiera partenopea è stata ...In arrivo altre piogge e venti forti fino alle 16 di domani. Paura nel comune di Barano: uno smottamento ha fatto crollare un costone sulla strada. Continua la ricerca dell'ultima dispersa ...La Protezione Civile della Regione Campania ha infatti prorogato l’avviso di allerta meteo di colore Giallo già in vigore su Ischia e sulle zone 1 e 3 della regione che comprendono Napoli, Isole, Area ...