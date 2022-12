Povertà energetica | i sostegni del governo si concentrino sulle famiglie ad alto rischio

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 3 dicembre 2022) di Osservatorio italiano sulla(fonte: lavoce.info) I rincari di gas ed elettricità del 2021 hanno aumentato il numero diin. Sono nuclei che hanno difficoltà ad acquistare un paniere minimo di beni e servizi energetici. Ideldevono concentrarsi su di loro. Lain Italia Nel 2021 la spesadelleitaliane è aumentata del 20 per cento rispetto al 2020, principalmente a causa della forte crescita dei prezzi di gas ed elettricità a partire dal secondo trimestre. Alla fine di quell’anno, il prezzo dell’elettricità pagato in media dalleè aumentato del 35 per cento rispetto all’anno ...